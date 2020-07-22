DeFacto bayram hazırlıklarını tamamladı

DeFacto, mevsimin en sıcak günlerine denk gelen Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto, mevsimin en sıcak günlerine denk gelen Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Yapılan açıklamada Akdeniz esintili tasarımların göz doldurduğu sezon bayram hazırlayan marka, tek parçadan kıyafet tercih eden kadınlar için maxi, midi ve mini alternatifleri beğeniye sundu. Ayrıca marka, smart casual parçalarla tercih eden erkekler için gömlekler, çocuklar içinse eğlenceli tişörtler ve en sevilen animasyon karakterleri ile tasarlanan lisanslı ürünler hazırladı.

DeFacto, bayramı sahillerde geçirmek isteyenler için de Plaj Günlükleri koleksiyonu hazırlarken; sarı, turuncu, yeşil ve kırmızının ağırlıklı olduğu koleksiyon kadınlar için mayo ve bikinilerden plaj elbisesine, erkeklerde ise şorttan tişörtlere farklı kombin seçeneği sunacak. Koleksiyon içerisinde plaj terlikleri, havlular, pareolar, hasır çantalar ve farklı aksesuarlar da yer aldı. - İSTANBUL