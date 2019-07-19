Son Dakika Haberleri: DeFacto bayramlık kıyafetleri hazırladı
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DeFacto bayramlık kıyafetleri hazırladı

1 saat önce

DEFACTO, Kurban Bayramı için özel bir koleksiyon hazırladığını açıkladı.

DeFacto bayramlık kıyafetleri hazırladı, System.String[]
DEFACTO, Kurban Bayramı için özel bir koleksiyon hazırladığını açıkladı. Koleksiyonda asimetrik kesim elbiseler ve desenli şortlar yer aldı.

Kurban Bayramı için özel bir koleksiyon hazırladığını duyuran DeFacto, koleksiyonda tropikal desenlerin ve canlı renklerin ön plana çıktığını belirtti. Markadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sezonun en gözde renklerinden biri olan mavi tonlarının hakim olduğu koleksiyon asimetrik kesim elbiseler, desenli şortlar ve rengarenk bluzlar ile trend ve rahat bir yaz vaat ediyor. Sezonun modası tropikal desenleri ve geometrik kesimler tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Şıklığın tamamlayıcısı ayakkabılar ve birbirinden zarif aksesuarlar ve yazın favorisi hasır çantalar ise koleksiyonun göz dolduran diğer ürünlerini oluşturuyor."


Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:39 Kaynak: DHA
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