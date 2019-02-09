Defacto Brandon Hall'dan Ödülle Döndü

DeFacto Academy'nin yetkinlik gelişim programları Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri 2018'de 'Benzersiz, Yenilikçi Öğrenme ve Gelişim' kategorisinde ödüle değer görüldü.

DeFacto Academy'nin yetkinlik gelişim programları Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri 2018'de 'Benzersiz, Yenilikçi Öğrenme ve Gelişim' kategorisinde ödüle değer görüldü.



DeFacto, insan kaynakları alanındaki projelerinin başarısını uluslararası iş ödülleriyle pekiştiriyor. Dünyanın prestijli kurumlarından Brandon Hall Group tarafından düzenlenen 2018 Mükemmelik Ödülleri'nde, DeFacto Academy'nin yetkinlik gelişim programlarıyla 'Benzersiz, Yenilikçi Öğrenme ve Gelişim' kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.



"Doğru yolda ilerliyoruz"



DeFacto Academy Fonksiyonel Eğitim ve Gelişim Müdürü Burçin Sarıca, ödülle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sosyal sorumluluk projeleri DeFacto'nun en güçlü alanlarının başında geliyor. Eğitim departmanından akademiye dönüşümümüzle birlikte DeFacto Academy'nin ilk üç odak alanından biri toplumsal fayda oldu. Yapılandırılmış bir gelişim programı ile sosyal sorumluluğu entegre etmek bizim için çok yeni bir deneyim. İlk adımlarımızı heyecanla attık ve katılımcılarımız projelerimizi çok sahiplendi. Yoğun bir program ile yola çıktık ve sürdürülebilir projeler üretmeye çalıştık. Bu süreçte eş zamanlı olarak şirket bünyesindeki sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösterdik. Başarılı sonuçlar almak için birlikte çok çalışıp, çok emek harcadık. Bu programın çıktılarından ve başarılarından bir tanesini sosyal farkındalık projeleri üretilmesi olarak belirledik. Güzel de sonuçlar aldık. Hatta bu program ile üretilen projelerimizden bir tanesi ÖSGD Gönülden Ödüller'de en üretici proje ödülü aldı. Bugün projemiz kurumsal sosyal sorumluluğa dönüşerek daha geniş kitlelere ulaşıyor. Brandon Hall'ın düzenlediği ödüle layık görülmemiz doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu bakımdan çok mutlu ve gururluyuz. Yetenek yönetimi departmanımız ile birlikte bir gelişim programı tasarlıyoruz. Hem mağazacılık hem de merkez ofislerimizde daha geniş çalışan grubuna ulaşabilmek için program formatını 2019 yılında geliştirerek yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.



Şirketten yapılan açıklamada; DeFacto Academy tarafından yönetici ve yönetici adayı çalışanların yetkinlik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen toplumsal fayda ve yetkinlik gelişim temelli projeler, çalışanların şirket değerlerini benimseyen, sosyal sorumluluk bilinciyle duyarlı ve takım bilinci yüksek birer birey olmasına katkı sağladığı kaydedildi. Dünyanın önemli danışmanlık şirketlerinden Brandon Hall tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen 2018 Mükemmellik Ödülleri'ne 15'ten fazla ülkeden ve 25'in üzerinde sektörden toplam 700 firma katılmıştı. - İSTANBUL

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