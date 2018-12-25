Defacto Çocuklar İçin Yılbaşı Gecesi Koleksiyonu Hazırladı

Hazır giyim sektörünün önemli oyuncularından Defacto, çocuklara yeni yıl gecesi için özel bir koleksiyon hazırladı.

Hazır giyim sektörünün önemli oyuncularından Defacto, çocuklara yeni yıl gecesi için özel bir koleksiyon hazırladı.



Kendilerine özgü tarzları olan çocuklar için DeFacto, yılbaşında özel bir koleksiyon hazırladı. Yapılan açıklamada; hazırlanan kırmızı, lacivert, yeşil ve grilerden oluşan koleksiyon kalpleri ısıtacak. Kızlar için mini elbiselerde, erkelerde ise gömleklerde ekoseler couple parçaların vazgeçilmezi olacak.



Kış mevsiminin monotonluğunun aksine cıvıl cıvıl renkleri ve eğlenceli tasarımları ile 0-14 yaş grubu için hazırlanan koleksiyon, tüm DeFacto mağazalarında ve şirketin internet adresinden satışa sunuldu. - İSTANBUL

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