DeFacto'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel reklam filmi - Son Dakika
Son Dakika Güncel DeFacto'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel reklam filmi - Son Dakika

DeFacto'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel reklam filmi

6 saat önce

DeFacto, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir film hazırladı.

DeFacto'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel reklam filmi, System.String[]

DeFacto, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir film hazırladı. #BenKadinim temasıyla yayınlanan filmde kadınlar 6 farklı dilde, "Ben güçlü, deneyen, inanan, başaran ve seven bir kadınım; bildiğiniz gibi, istediğim gibi" dedi.


Türkiye hazır giyim ve moda sektörünün lider markalarından DeFacto, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir film hazırladı. #BenKadinim temasıyla hazırlanan filmde, dünyanın dört bir yanından 6 farklı kadın; kendi dilinde, "Ben güçlü, deneyen, inanan, başaran ve seven bir kadınım; bildiğiniz gibi, istediğim gibi" mesajı verdi.


Filmde ayrıca, "32 ülkede dünya kadınlarını modayla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz!" mesajına vurgu yapıldı. - İSTANBUL

Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:13 Kaynak: İHA
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