Son Dakika Haberleri: Defacto'dan Çocuklara Özel Koleksiyon

Defacto'dan Çocuklara Özel Koleksiyon

1 saat önce

DeFacto, son zamanların popüler çizgi dizilerinden Kral Şakir karakterlerini anlatan özel bir koleksiyon hazırladı.

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DeFacto, son zamanların popüler çizgi dizilerinden Kral Şakir karakterlerini anlatan özel bir koleksiyon hazırladı.

Hazır giyim sektörünün önemli oyuncularından DeFacto, çocukların mutluluğunu yansıtan lisanslı koleksiyonlarına Kral Şakir'i ekledi. Yapılan açıklamada; tipik bir Türk ailesinin hikayesini anlatan son zamanların favori çizgi dizilerinden Kral Şakir karakterleri, özel bir koleksiyonla şirketin internet adresi üzerinden hayranlarıyla buluşacak. 3-8 yaş grubu için hazırlanan özel koleksiyonda çocukların çok sevdiği çizgi film karakteri Şakir, kız kardeşi Canan ile arkadaşları Necati ve Remzi yer alıyor.

Varol Yaşaroğlu imzalı, bir aslan ailesinin çocuğu olan Şakir'in ailesi ve arkadaşları ile olan maceralarını anlatan Kral Şakir, Grafi2000 Prodüksiyon tarafından yapılmış ve Cartoon Network Türkiye kanalında yayınlanan bir Türk çizgi dizisidir. Mayıs 2016 tarihinde yayın hayatına başladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:31 Kaynak: İHA

Varol Yaşaroğlu, Ekonomi
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