Son Dakika Haberleri: DeFacto'dan doğa dostu koleksiyon
Son Dakika Güncel DeFacto'dan doğa dostu koleksiyon - Son Dakika

DeFacto'dan doğa dostu koleksiyon

6 saat önce

DeFacto, soğuk kış günlerinde kadın, erkek ve çocuklar için doğa dostu koleksiyonunu beğeniye sundu.

DeFacto'dan doğa dostu koleksiyon, System.String[]

DeFacto, soğuk kış günlerinde kadın, erkek ve çocuklar için doğa dostu koleksiyonunu beğeniye sundu. Sürdürülebilir çevre bilincine katkı sunan yeni koleksiyonda sweatshirtler, jean pantolon ve ceketler ile hırkalar ve body'ler yer alıyor.


DeFacto, yeni koleksiyonu 'Hayat Güzeldir' ile tüm dikkatleri doğaya çevirdi. Sürdürülebilir çevre bilincine katkı sağlayan koleksiyonda kadın, erkek ve çocuk tasarımları yer alıyor. Yapılan bilgilendirmede; su tasarrufu sağlayan plastik atıklar ve geri dönüşümlü kumaştan üretilen koleksiyon, spor şıklığına sahip. Life is Beautiful baskılı ve kapüşonlu sweatshirt'leri, her mevsimin gözdesi jean ceket ve pantolonları ve hırkaları ile koleksiyon doğaseverler için hazırlandığı kaydedildi. Gri, siyah ve kırmızının ağırlıklı olduğu koleksiyonda mevsimin enerjini yükselten sarılar ve maviler de yer alıyor.


Tek bir kumaş parçasını, bir plastik şişeyi ve bir damla suyu yeniden kullanmak bile kötü giden her şeyi tersine çevirebilir anlayışıyla oluşturulan DeFacto Hayat Güzeldir koleksiyonu, markanın tüm mağazalarında ve defacto.com.tr adresinde satışa sunulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:08 Kaynak: İHA
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