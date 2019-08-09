Son Dakika Haberleri: DeFacto'dan gençlere özel koleksiyon
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DeFacto'dan gençlere özel koleksiyon

2 saat önce

DeFacto, sokak modasına yönelik Casuel ürünlerin yer aldığı gençlere özel yeni koleksiyon hazırladığını duyurdu.

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DeFacto, sokak modasına yönelik Casuel ürünlerin yer aldığı gençlere özel yeni koleksiyon hazırladığını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Gençlerin enerjisinden ilham aldığı Young Koleksiyonu'nda birbirinden farklı renk ve modellerle gönülleri fethediyor. Denim şıklığının pantolonlardan gömleklere kadar her parçada yer aldığı koleksiyonda, kadınlar için omuz detaylı bluzlar, çiçek detaylı elbiseler ve çizgili tulumlar yer alıyor" denildi.

Koleksiyonda, erkekler için ise toprak tonlarında gömlekler ve şortların öne plana çıktığı aktarıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:04 Kaynak: DHA
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