DeFacto'dan 'Güvende Kal' koleksiyonu - Son Dakika
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DeFacto'dan 'Güvende Kal' koleksiyonu

6 saat önce

Koronavirüs salgınına karşı başarı sağlanmasının ardından Türkiye'de kontrollü normalleşme süreci başladı.

DeFacto'dan 'Güvende Kal' koleksiyonu, System.String[]

Koronavirüs salgınına karşı başarı sağlanmasının ardından Türkiye'de kontrollü normalleşme süreci başladı. Ekonomik çarkların eski hızına dönmesi için yeni düzenlemeler hayata geçirilirken DeFacto CEO'su İhsan Ateş, kurum olarak yeni sürece dair hazırlıklarını anlattı. Ateş, "Salgınla mücadelede 'Evde kal' dönemini başarıyla tamamladık. Sağlığımızı koruma adına yine kurallara sıkı sıkıya uyacağımız yeni bir süreç, 'Güvende kal' dönemi başlıyor. Bu döneme için özel bir koleksiyon hazırladık" dedi.


Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak adına normalleşmek için adımlar atılıyor. Türkiye'de de toplum sağlığını koruma adına Mart ayında getirilen sınırlamalar, geçtiğimiz günlerde alınan Bakanlar Kurulu kararı ile belli kurallar çerçevesinde gevşetilmeye başladı. Bu süreçte DeFacto, ara verdiği mağaza hizmetlerini kontrollü ve kademeli olarak tekrar başlattı. Son olarak da yaşadığımız süreçte farkındalık oluşturmak için özel bir koleksiyon hazırladı. Yeni koleksiyonun adına ise 'Güvende Kal' dedi.


"Mağazalarımızda kabinleri ve denenen ürünleri dezenfekte ediyoruz"


DeFacto Ceo'su İhsan Ateş online olarak gerçekleştirilen basın toplantısında koronavirüs ile mücadele ve normalleşmeye dönüş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ateş ayrıca, yeni dönemde mağazalarında ve online satış platformlarında uygulayacakları yenilikler hakkında bilgi verdi. Mağazalarda ki yeniliklerden bahseden Ateş, "Giysiler kabinlerde denendikten sonra kabinler dezenfekte ediliyor. Ürünlerin üzerine Nano-sprey uyguluyoruz. Denenen ürünler de dezenfekte ediliyor. Denenen her ürün yaklaşık 10 dakika dezenfekte işleminden geçiriliyor" dedi


Birinci dönem: Evde kal


Ateş, yeni bir döneme girildiğini, bu yeni dönemin adının da 'Güvende kal' olduğunu söyledi. Ateş, şu değerlendirmelerde bulundu:


"Salgının Türkiye'de etkisini göstermesiyle birlikte çok sıkı önlemler alındı ve biz de bu çerçevede 19 Mart tarihinde mağazalarımızda hizmete ara verdik. Geçtiğimiz dönem sürecin başlangıç dönemiydi ve insanların evde kalmasının gerektiği bir süreci yaşadık. 'Evde kal' çağrılarına yürekten destek verdik. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını güçlü dijital alt yapımız ile 50 ülkede sadece online kanallarımız üzerinden güvenilir ve hijyenik koşullarda karşıladık. Online alışveriş kanallarımızın tamamı bu süreçte aralıksız hizmet verdi. Tam otomatik akıllı depomuzdan robotlarımız ve en yüksek hijyen koşulları içinde insan gücümüz ile ihtiyaçları karşıladık ve buna da devam ediyoruz."


İkinci dönem: Dayanışma


İnsanların evde kaldığı dönemde doğal olarak ekonominin de yavaşladığını ifade eden Ateş, "Bazı global firmalar Türkiye'de imalatı ya da kesimi tamamlanmış ürünlerinin siparişini bile iptal etti. Yaşanan bu soruna çare olmak için bu topraklardan doğan global bir marka olarak, taşın altına elimizi koymaktan çekinmedik. Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan sektöre 'dayanışma' ruhu içinde destek olmak adına 'Can Suyu' projemizi devreye soktuk. Böylece sektörün güvende olmasını sağladık. Tedarikçilerimize destek olmak, ayakta kalabilmelerini sağlamak için yaklaşık 900 milyon TL'lik finansman kaynağı oluşturduk. Bu süreçte başka adımlar da attık. Çalışanlarımızın güvenlik ve sağlığı için maksimum önlemleri aldık. Tüm çalışanlarımızın ücretlerini eksiksiz ödedik. Sağlık personeline Beyaz Destek projemiz ile 10 bin ürün seti gönderdik. Biz Bize Yeteriz kampanyasına 2 milyon anti bakteriyel maske bağışlayarak katıldık" diye konuştu.


Üçüncü dönem: Güvende kal


Salgınla mücadelede alınan başarıdan sonra üçüncü evreye geçildiğini belirten Ateş, "Hükümet tarafından normalleşme süreci başlatıldı. Ancak her şey bitmiş değil, tehdit devam ediyor. Ama toplum olarak bu süreçte çok şey öğrendik, deneyim kazandık. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hayatımızı devam ettirebiliriz. Önemli bir mesafe aldık ama yolun sonuna gelmedik. Kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolculukta belli kurallara uymak zorundayız. Evimizde kaldık ve ev ödevimizi yerine getirdik. Mağazalarımızda, insanların güven içinde hizmet alabileceği düzenlemeleri hayata geçirdik. Kısaca yeni normalimize döneceğimiz bu günler için hazırlıklarımıza aralıksız devam ettik" şeklinde konuştu.


"Koleksiyon ile farkındalık oluşturmak istiyoruz"


Toplumda farkındalık oluşturmak ve insanların daha dikkatli olmalarını sağlamak için özel bir koleksiyon hazırladıklarını belirten İhsan Ateş, "Milletçe salgından korunmak ve sevdiklerimizi de korumak için evde kaldık. Artık "Evde kal" dönemi bitti. Kurallara sıkı sıkı bağlı kalacağımız ama bir yandan hayatın akışını devam ettireceğimiz bu dönemin adı da "Güvende kal". İşte yeni normalimize katkı sunmak için bir koleksiyon oluşturduk. Koleksiyonumuzu hazırlarken de "Güvende kal" sürecinde bazen yapmamız gerekenleri unutabileceğimizden, sosyal mesafeyi korumayı veya maskemizi yanımıza almayı, takmayı görmezden gelebileceğimizden yola çıktık. İşte bu yüzden global ve öncü bir marka olarak, koleksiyonumuzdaki ürünlerde, uymamız gereken kuralları eğlenceli hale getiren tasarımlara yer verdik. Koleksiyonumuzun adına da bugünlerin ruhuna uygun olarak "Güvende Kal" dedik. Güvende Kal koleksiyonumuzu 3 ana başlıkta topladık. İlk olarak, uymamız gereken kuralları hatırlatmak için mesajlarımız eğlenceli hale getiren Türkçe ve İngilizce tasarımlara yer verdik. Evde Kal', 'Antivirus', 'Ellerini Yıka, 'Sosyal Mesafe Kraliçesi, 'Evdeyim', 'Umudunu Canlı Tut', 'Yüzüne Dokunma', 'Güncel Mod', 'Sosyal Mesafe ile Kişisel Karantina' gibi mesajlarımız var. İkincisi, anti bakteriyel ürünlerimiz ise toz tutmayan, koku yapmayan, deforme olmayan anti bakteriyel kumaşlardan üretildi. Üçüncüsü de koleksiyonumuzda ayrıca hijyenik tulum, siperlik ve anti bakteriyel maske tasarımları da bulunuyor" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Koronavirüs, Evde Kal, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 01:41 Kaynak: İHA


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