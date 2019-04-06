Son Dakika Haberleri: Defacto'dan 'Kral Şakir'li' Koleksiyon

Defacto'dan 'Kral Şakir'li' Koleksiyon

20 dakika önce

HAZIR giyim markası DeFacto, son zamanların en popüler çizgi dizisi 'Kral Şakir' karakterlerini anlatan özel bir koleksiyon hazırladıklarını açıkladı.

Defacto'dan 'Kral Şakir'li' Koleksiyon, System.String[]
HAZIR giyim markası DeFacto, son zamanların en popüler çizgi dizisi 'Kral Şakir' karakterlerini anlatan özel bir koleksiyon hazırladıklarını açıkladı. Özel koleksiyonda çizgi film karakteri Şakir, kız kardeşi Canan ile arkadaşları Necati ve Remzi yer alıyor.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, çocukların mutluluğunu yansıtan lisanslı koleksiyonlara bir yenisinin daha eklendiği belirtildi. 3-8 yaş grubu için hazırlanan özel koleksiyonda çocukların çok sevdiği çizgi film karakteri Şakir, kız kardeşi Canan ile arkadaşları Necati ve Remzi'nin yer aldığı duyuruldu.

Tipik bir Türk ailesinin hikayesini anlatan çizgi dizisi Kral Şakir karakterlerinin yer aldığı koleksiyona, firmanın internet sitesinden ulaşılabiliyor.  Varol Yaşaroğlu imzalı, bir aslan ailesinin çocuğu olan Şakir'in ailesi ve arkadaşları ile olan maceralarını anlatan, Mayıs 2016 tarihinde yayın hayatına başlayan Kral Şakir, Grafi2000 Prodüksiyon tarafından yapılmış ve Cartoon Network Türkiye kanalında yayınlanan bir Türk çizgi dizisi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:20 Kaynak: DHA

Varol Yaşaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Filminden İlk Fragman Geldi! Son Dakika! CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919 Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi Asansör Yetkili Servislerine Sigorta Zorunluluğu Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 14:40:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Defacto'dan 'Kral Şakir'li' Koleksiyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]