Son Dakika Haberleri: DeFacto'dan mezun olacak hanımefendilere özel koleksiyon
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DeFacto'dan mezun olacak hanımefendilere özel koleksiyon

30 dakika önce

Okul döneminin en heyecanlı gecesi mezuniyet balolarına sayılı günler kala şıklığı ile göz kamaştırmak isteyen genç hanımefendiler için DeFacto özel bir koleksiyon hazırladı.

DeFacto'dan mezun olacak hanımefendilere özel koleksiyon, System.String[]
Okul döneminin en heyecanlı gecesi mezuniyet balolarına sayılı günler kala şıklığı ile göz kamaştırmak isteyen genç hanımefendiler için DeFacto özel bir koleksiyon hazırladı.

Lise ve üniversite hayatının en önemli gecesi mezuniyet balosunda zarifliğiyle unutulmaz olmak isteyen genç hanımefendiler için DeFacto yeni bir koleksiyon hazırladı. Yapılan bilgilendirmede; hazırlanan koleksiyonda, degaje yakalar ve tek kollu volanlı elbiseler, mercan ve sadeliğin rengi tozpembe ve siyah elbiseler favoriler arasında yer alıyor.

Ayrıca; romantik küçük hanımefendiler için çiçek desenleri, feminen ve vintage hissetmek isteyenler için dantel detaylı tasarımlar dikkat çekti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:38 Kaynak: İHA
Ekonomi
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