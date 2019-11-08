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DeFacto'dan miniklere rengarenk koleksiyon

7 saat önce

DeFacto, çocukların enerjisinden ilham alarak 2019-2020 Sonbahar-Kış Çocuk Koleksiyonu'nu hazırladı.

DeFacto'dan miniklere rengarenk koleksiyon, System.String[]

DeFacto, çocukların enerjisinden ilham alarak 2019-2020 Sonbahar-Kış Çocuk Koleksiyonu'nu hazırladı.


Ebeveynleri kadar modaya düşkün çocuklar için DeFacto, 2019-2020 Sonbahar-Kış Çocuk Koleksiyonu hazırladı. Yapılan bilgilendirmede; kırmızı, sarı ve mavi tonlarının ağırlıklı koleksiyonda; minik hanımefendiler için şişme montlar ve peluşlu jean kabanlar da dikkat çeken ürünler arasına görülürken, gözde parçalar kadife şık slopetler oldu.


Minik beyefendiler için de Kral Şakir karakterli şişme montlar dikkat çekerken, baskılı sweatshirler ve desenli kazaklar favoriler arasında yer aldı. Boğazlı rengarenk kazaklar ve chino pantolonlarla da göze çarpan ürünler arasında görüldü.


Ayrıca yağmurlu havaların vazgeçilmezi yağmur çizmeleri de koleksiyonun en renkli parçalarından oldu. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
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