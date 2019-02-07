Son Dakika Haberleri: Defacto'dan Sevgililer Günü Koleksiyonu

Defacto'dan Sevgililer Günü Koleksiyonu

2 saat önce

DeFacto, 14 Şubat Sevgililer Günü temasına uygun olarak tasarladığı koleksiyonu kullanıcılarının beğenisine sundu.

Defacto'dan Sevgililer Günü Koleksiyonu, System.String[]
DeFacto, 14 Şubat Sevgililer Günü temasına uygun olarak tasarladığı koleksiyonu kullanıcılarının beğenisine sundu.

Hazır giyim sektörünün önemli oyuncularından DeFacto, 14 Şubat Sevgililer Günü temasına uygun olarak tasarladığı koleksiyonu ile çiftlerin heyecanına ortak olacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; 'DeFacto Sevgililer Günü koleksiyonu' tüketicileri güne hazırlarken birçok hediye alternatifi de sunacak.

Ayrıca hazırlanan koleksiyonda gündüz programı için couple tişörtlerden, jeanlere, gece içinse gömleklerden, elbise ve eteklere kadar birçok alternatifi bulunuyor. Koleksiyonun renkleri ise aşkın rengi sayılan kırmızıyla, siyah ve beyaz ağırlıklı olarak tasarlandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:54 Kaynak: İHA

14 Şubat, Sevgililer Günü, Ekonomi
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