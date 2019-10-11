Defacto'dan sezona yeni jean koleksiyon

DeFacto, 2019-2020 Sonbahar Koleksiyonu içerisinde yer alan kadın jean serisini beğeniye sundu. Koleksiyonda esnek yapısı sayesinde her bedeni saran jean'ler, sıkı ve kusursuz duruşuyla ön plana çıkıyor.

Jean modası, bu sezon pantolonlardan gömleklere, elbiselerden eteklere tüm parçalarda kendini gösteriyor. DeFacto da 2019-2020 Sonbahar Koleksiyonu içerisinde yer alan kadın jean serisini görücüye çıkardı. Esnek yapısı sayesinde her bedeni saran jean'ler, sıkı duruşuyla dikkat çekiyor.

Yeni jean serisi hakkında DeFacto'dan yapılan yazılı açıklamada, "Spor ayakkabı ve botlarla cadde, stiletto'larla ofis ve davetler için kombinlenebilen jean pantolonlar bu sezonun da vazgeçilmezleri arasında. Kadın jean pantolon serisi, tarzıyla fark yaratmak isteyenlere birbirinden farklı alternatifler sunuyor. Tüm bedenlere uyum sağlayan skinny jean'lerin favori olduğu koleksiyonda, İspanyol paça kotlar bacaklarını daha uzun göstermek isteyen kadınların en sevdiği parçalardan olacak. Mavinin tüm tonlarının bulunduğu rahat, şık ve havalı jean koleksiyonunda soğuk havaların vazgeçilmez rengi siyah da yerini aldı" denildi.