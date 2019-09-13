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DeFacto'dan yeni koleksiyon

42 dakika önce

DeFacto, eşofmanın rahatlığından vazgeçmeden tarzıyla fark oluşturmak isteyen genç erkekler için jogger pantolonların ön plana çıktığı yeni bir koleksiyon hazırladı.

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DeFacto, eşofmanın rahatlığından vazgeçmeden tarzıyla fark oluşturmak isteyen genç erkekler için jogger pantolonların ön plana çıktığı yeni bir koleksiyon hazırladı.


DeFacto, genç erkekler için jogger pantolonların ön plana çıktığı yeni bir koleksiyon hazırladı. Yapılan açıklamada; eşofmandan altının rahatlığı ve pantolonların şıklığından ilham alınarak tasarlanan toprak tonları, yeşil ve siyahın ağırlıklı olduğu jogger pantolonlar, kargo modelleri ve çizgili desenleri ile birbirinden farklı alternatifler sunulacak.


Jogger pantolon modelleri tüm DeFacto mağazalarının yanı sıra şirketin internet sitesinden satışa sunuldu. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
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