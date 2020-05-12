DeFacto "Güvende kal" koleksiyonuyla salgın farkındalığını koruyacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DeFacto 'Güvende kal' koleksiyonuyla salgın farkındalığını koruyacak - Son Dakika Ekonomi

DeFacto "Güvende kal" koleksiyonuyla salgın farkındalığını koruyacak

6 saat önce

DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, kurum olarak pandemi sonrası süreç için deforme olmayan anti bakteriyel kumaşlardan üretilen ve sağlık hakkındaki farkındalığı korumaya yönelik bir koleksiyon hazırladıklarını belirterek, "Artık 'Evde kal' dönemi bitti.

DeFacto

DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, kurum olarak pandemi sonrası süreç için deforme olmayan anti bakteriyel kumaşlardan üretilen ve sağlık hakkındaki farkındalığı korumaya yönelik bir koleksiyon hazırladıklarını belirterek, "Artık 'Evde kal' dönemi bitti. Kurallara sıkı sıkı bağlı kalacağımız ama bir yandan hayatın akışını devam ettireceğimiz bu yeni dönemin adı 'Güvende kal'. İşte yeni normalimize katkı sunmak için 'Güvende kal' isimli yeni bir koleksiyon oluşturduk." dedi.

Ateş düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınında yaşananları, aldıkları önlemleri ve yeni süreci değerlendirdi.

Salgının Türkiye'de etkisini göstermesiyle birlikte çok sıkı önlemler alındığını hatırlatan Ateş, kendilerinin de bu çerçevede 19 Mart'ta mağazalarda hizmete ara verdiklerini kaydetti.

Geçen dönem boyunca "Evde kal" çağrılarına yürekten destek verdiklerini anlatan Ateş, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını güçlü dijital alt yapımız ile 50 ülkede sadece online kanallarımız üzerinden en güvenilir ve hijyenik koşullarda karşıladık. Online alışveriş kanallarımızın tamamı bu süreçte aralıksız hizmet verdi. Tam otomatik akıllı depomuzdan robotlarımız ve en yüksek hijyen koşulları içinde insan gücümüz ile ihtiyaçları karşıladık. ve buna da devam ediyoruz." bilgilerini verdi.

"Yaklaşık 900 milyon TL'lik finansman kaynağı oluşturduk"

Ateş, insanların evde kaldığı dönemde doğal olarak ekonominin de yavaşladığını ifade ederek, bazı global firmaların Türkiye'de imalatı ya da kesimi tamamlanmış ürünlerinin siparişini bile iptal ettiğini söyledi.

Yaşanan bu soruna çare olmak için bu topraklardan doğan global bir marka olarak, ellerini taşın altına koyduklarını anlatan Ateş, şöyle konuştu:

"Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan sektöre 'dayanışma' ruhu içinde destek olmak adına 'Can Suyu' projemizi devreye soktuk. Böylece sektörün güvende olmasını sağladık. Tedarikçilerimize destek olmak, ayakta kalabilmelerini sağlamak için yaklaşık 900 milyon TL'lik finansman kaynağı oluşturduk. Bu süreçte başka adımlar da attık. Çalışanlarımızın güvenlik ve sağlığı için maksimum önlemleri aldık. Tüm çalışanlarımızın ücretlerini eksiksiz ödedik. Sağlık personeline Beyaz Destek projemiz ile 10 bin ürün seti gönderdik. Biz Bize Yeteriz kampanyasına 2 milyon anti bakteriyel maske bağışlayarak katıldık."

"Önemli bir mesafe aldık ama yolun sonuna gelmedik"

Ateş, salgınla mücadele alınan başarıdan sonra üçüncü evreye geçildiğini dile getirerek, normalleşme adımlarının atılmaya başladığını söyledi.

Normalleşme sürecinin hükümet tarafından başlatıldığını aktaran Ateş, "Toplum olarak bu süreçte çok şey öğrendik, deneyim kazandık. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hayatımızı devam ettirebiliriz. Önemli bir mesafe aldık ama yolun sonuna gelmedik. Kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolculukta belli kurallara uymak zorundayız. Evimizde kaldık ve ev ödevimizi yerine getirdik. Mağazalarımızda, insanların güven içinde hizmet alabileceği düzenlemeleri hayata geçirdik. Kısaca yeni normalimize döneceğimiz bu günler için hazırlıklarımıza aralıksız devam ettik." diye konuştu.

"Koleksiyon ile farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Ateş, toplumda farkındalık yaratmak ve insanların daha dikkatli olmalarını sağlamak için özel bir koleksiyon hazırladıklarını belirterek, "Milletçe salgından korunmak ve sevdiklerimizi de korumak için evde kaldık. Artık 'Evde kal' dönemi bitti. Kurallara sıkı sıkı bağlı kalacağımız ama bir yandan hayatın akışını devam ettireceğimiz bu yeni dönemin adı 'Güvende kal'. İşte yeni normalimize katkı sunmak için 'Güvende kal' isimli yeni bir koleksiyon oluşturduk. Koleksiyonumuzu hazırlarken de 'Güvende kal' sürecinde bazen yapmamız gerekenleri unutabileceğimizden, sosyal mesafeyi korumayı veya maskemizi yanımıza almayı, takmayı görmezden gelebileceğimizden yola çıktık." bilgilerini verdi.

Ateş şöyle konuştu:

"Global ve öncü bir marka olarak, koleksiyonumuzdaki ürünlerde, uymamız gereken kuralları eğlenceli hale getiren tasarımlara yer verdik. Koleksiyonumuzun adına da bugünlerin ruhuna uygun olarak 'Güvende kal' dedik.

Güvende kal koleksiyonumuzu 3 ana başlıkta topladık. İlk olarak, uymamız gereken kuralları hatırlatmak için mesajlarımız eğlenceli hale getiren Türkçe ve İngilizce tasarımlara yer verdik. Evde Kal', 'Antivirus', 'Ellerini Yıka, 'Sosyal Mesafe Kraliçesi, 'Evdeyim', 'Umudunu Canlı Tut', 'Yüzüne Dokunma', 'Güncel Mod', 'Sosyal Mesafe ile Kişisel Karantina' gibi mesajlarımız var.

İkincisi, anti bakteriyel ürünlerimiz ise toz tutmayan, koku yapmayan, deforme olmayan anti bakteriyel kumaşlardan üretildi. Üçüncüsü de koleksiyonumuzda ayrıca hijyenik tulum, siperlik ve anti bakteriyel maske tasarımları da bulunuyor."

"Deneme kabinlerinde anlık hijyen işlemi yapıyoruz"

Toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan İhsan Ateş, normalleşme adımları kapsamında yapılan hazırlıklardan sonra geçen hafta cadde mağazalarını açtıklarını söyledi.

Dün itibarıyla çoğunluğu üstü açık AVM'lerdeki mağazaları da yine en yüksek hijyen kuralları ile açtıklarını anlatan Ateş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de toplamda 250 mağazamız; yurt dışında ise Mısır, Irak, Arnavutluk ve Belarus'ta 50 mağazamız açık. Müşterilerimizin mağazada kendini güvende hissetmesini ana odağımız olarak belirledik. Hem çalışanlarımızın hem de toplum sağlığını korumak için hijyenik ve güvenli bir alışveriş ortamı sunuyoruz. Mağazalarımızın girişinde ateş ölçümü yapıyoruz, maske kullanımını sağlıyoruz. Maskesi olmadan gelene maske temin ediyoruz. Müşterisi kapasitesini sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirdik.

Çalışanlarımızın tamamına siperlik ve maske temin ettik. Bununla yetinmedik. İleri teknolojiyi de devreye sokarak hijyen açısından sınırları zorladık. Örneğin, mağazalarımıza hava sirkülasyonu için dezenfektasyon teknolojisi sağlandık. Ürün hijyeni için nano sprey uygulamaları başlattık. Deneme kabinlerinde anlık hijyen işlemi yapıyoruz. Bu yeni dönem yani güvende alışveriş için şu ana kadar 10 milyon TL'lik yatırım yaptık. Yıl sonuna kadar yapılan harcamaların 15 milyon TL'yi geçeceğini tahmin ediyoruz. Hijyen açısından yapılan bu yatırımlar aslında DeFacto'nun daha önceden ürünleri için geliştirdiği standardın bir parçası. Çünkü yıllardır ürün güvenliği açısından hayata geçirdiğimiz uygulamalara ve standarda global markaların hiçbiri sahip değil."

"E-ticaret tarafındaki satışlarımız bu dönemde yüzde 250 arttı"

Ateş, son üç yılda her yıl için ortalama 30'un üzerinde bir büyüme performansı sergilediklerini hatırlatarak, "Bu yıl için de benzer bir büyüme öngörümüz vardı. Ancak pandemi süreci nedeniyle bu yıl için belirlediğimiz hedeflerimizi revize etmemiz gerekiyor. 2020 yılında geçen yıl ile aynı oranda bir büyümeyi öngörüyoruz. Genç bir markayız ve gelecekte daha çok büyüme potansiyelimizin olduğunu düşünüyoruz." dedi.

DeFacto'nun online satışlar konusunda ciro artışı yaşadığını ifade eden Ateş, "Mağazalarımızın olduğu 30 ülkenin yanında Avrupa, Amerika ve Latin Amerika pazarlarını kapsayan 20 ülkede ise sadece online satış yapıyoruz. E-ticaret tarafındaki satışlarımız bu dönemde yüzde 250 arttı. 2025 yılında ciromuzun yüzde 50'sini online mecralardan sağlamak üzere stratejik planımızı hazırlamıştık. Bu salgın süreci tüketicilerin alışkanlıklarını değiştiriyor. Dolayısıyla bu hedefimize 2023 yılı gibi ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Buna göre stratejimizi de güncelledik." bilgilerini verdi.

"Kiralar konusunda bir çözüm mutlaka geliştirilecektir"

Ateş, kiralama tarafında bir sorun yaşamadıklarını ifade ederek, bunun önümüzdeki dönemde de sürmesini istediklerini kaydetti.

Ateş sözlerini şöyle tamamladı:

"Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) önümüzdeki dönemde cirodan kira beklentisi var. İnanıyorum bu süreçte yatırımcılar desteklerini sürdürecek. Çünkü bir nevi ortaklık yapıyoruz. Biz yaşarsak onlar yaşayacak, onlar yaşarsa biz yaşayacağız.

Bu konuda bir problem olacağını beklemiyorum. Yardımlaşma ve dayanışma içinde sürecin geçeceğini düşünüyorum. 300-400 AVM var, farklı talepler olabilir ama pratik bir toplumuz. Bir çözüm mutlaka geliştirilecektir."

Evde Kal, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 01:54 Kaynak: AA


Son Dakika

Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor         
19:28
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi         
19:28
Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı         
19:24
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti         
19:23
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı         
19:15
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor         
18:58
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı         
18:38
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi         
18:18
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti         
18:18
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi         
18:15
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor         
18:08
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı         
18:03
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu         
17:55
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:50
"HDP-İYİ Parti görüştü" tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler         
17:48
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi         
17:42
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı         
17:37
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim         
17:37
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:31
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı         
17:31
Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi         
17:29
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti         
17:22
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor         
17:11
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti         
16:53
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi         
16:42
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı         
16:40
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek         
16:38
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 20:11:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DeFacto "Güvende kal" koleksiyonuyla salgın farkındalığını koruyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]