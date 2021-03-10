DeFacto iki projesiyle Kadın Dostu Markalar Ödülü'nü aldı - Son Dakika

DeFacto iki projesiyle Kadın Dostu Markalar Ödülü'nü aldı

10.03.2021 10:58
DeFacto iki projesiyle Kadın Dostu Markalar Ödülü'nü aldı, System.String[]

Kadının güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla çalışan markalar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ödüllendirildi.

Kadının güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla çalışan markalar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ödüllendirildi. Giyim markası DeFacto 'Mutlu Kadın Hareketi' ve 'Kumaştan Hayaller' projeleriyle ödüle layık görüldü.

Toplumsal fırsat eşitliğini ilke edinmiş, kadının güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla çalışan markalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ödüllendirildi. Kadın Dostu Markalar dijital platformunun İş Sanat Kültür Merkezi'nde sınırlı katılımla düzenlediği etkinlikte giyim markası DeFacto 'Mutlu Kadın Hareketi' ve 'Kumaştan Hayaller' projeleriyle ödüle layık görüldü.

Güldür Güldür ekibinin sevilen oyuncuları Aylin Kontente ile Alper Kul'un sunumu eşliğinde gerçekleşen törende 50 kadın dostu markaya ödülleri takdim edildi.

Çalışanlarının yüzde 56'sının kadınlardan oluştuğu marka, 2015 yılında kadın çalışanlarına pozitif ayrımcılığın ötesinde uygulamalar sunan ve ek imtiyazlar tanıyan Mutlu Kadın Hareketi'ni başlatmıştı. Bu projeyle, çalışan annelere yarım günlük izin desteği veriliyor, tüm genel müdürlük kadın çalışanlara ayda bir gün evden çalışma imkanı sağlanıyor.

"EŞİT İŞ VE EŞİT ÜCRET POLİTİKASINI TEMEL KOŞUL OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ödül töreninde konuşma yapan DeFacto İnsan Kaynakları Direktörü Yeşim Çokeker, çalışanlarının gelişimi için sürekli yatırım yaptıklarını belirterek "Kuruluşumuzdan bu yana çalışanlarımızın memnuniyeti en çok önem verdiğimiz konu oldu. Eşit iş ve eşit ücret politikasını, tüm sektörlerin ve sektör oyuncularının öncelik vermesi gereken temel koşul olarak görüyoruz. Kadınlara yönelik birçok projeye imza attık. Kumaştan Hayaller projemizde DeFacto üretimlerinden arta kalan kumaş ve aksesuarları Türkiye'nin dört bir yanındaki meslek lisesi öğrencilerine gönderiyor, bizzat yanlarına gidip projelerini destekliyor ve geleceğin tasarımcılarının, geleceğin sektör temsilcilerinin gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bu sayede hem sağlık hem de eğitim alanında eş zamanlı olarak farkındalık yaratıyoruz. Projemizi Türkiye sınırlarının dışına çıkararak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına daha fazla katkıda bulunmaya, kadın istihdamını artırmaya ve kadınların hayallerinin gerçekleşmesinde rol oynamaya devam edeceğiz. Hayatımıza değer katan ve bu yolda hayatımızı güzelleştirmek için emek veren tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutlarım. Kadın Dostu Markalar dijital platformuna bu ödül için çok teşekkür ederim" dedi.


DeFacto iki projesiyle Kadın Dostu Markalar Ödülü'nü aldı

Güldür Güldür Show, Kadınlar Günü, Alper Kul, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi DeFacto iki projesiyle Kadın Dostu Markalar Ödülü'nü aldı - Son Dakika Ekonomi


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