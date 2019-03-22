Son Dakika Haberleri: Defacto İlkbahar & Yaz Koleksiyonunu Satışa Çıkardı

Defacto İlkbahar & Yaz Koleksiyonunu Satışa Çıkardı

13 dakika önce

DEFACTO, 2018-2019 İlkbahar & Yaz Koleksiyonu'nu satışa çıkardığını açıkladı.

Defacto İlkbahar & Yaz Koleksiyonunu Satışa Çıkardı, System.String[]
DEFACTO, 2018-2019 İlkbahar & Yaz Koleksiyonu'nu satışa çıkardığını açıkladı.

DeFacto, 2018-2019 İlkbahar & Yaz Koleksiyonu'nu modaseverlerin beğenisine sundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor şık parçalarla her mekanda şıklığı yakalamayı başaran koleksiyon ilkbahar yaz mevsiminin enerjisini yansıtıyor. Sarı, krem, kahverengi ve yeşilin ağırlıkta olduğu tasarımlar, mükemmel stilin başlıca parçaları arasında yerini alacak. Her mevsimin değişmez parçası olan jean de ceketlerden elbiselere, pantolonlardan gömleklere kadar her yerde kendisini gösteriyor. Yüksek enerjili koleksiyonda şıklığın tamamlayıcısı ayakkabı ve çantalarda da hem klasik hem de spor birçok alternatif bulunuyor."

Yeni koleksiyona, mağazalardan ve internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:04 Kaynak: DHA

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