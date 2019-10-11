Son Dakika Haberleri: DeFacto kadın jean serisini beğeniye sundu
Son Dakika Güncel DeFacto kadın jean serisini beğeniye sundu

DeFacto kadın jean serisini beğeniye sundu

51 dakika önce

DeFacto'da 2019-2020 Sonbahar Koleksiyonu içerisinde yer alan kadın jean serisini beğeniye sundu.

DeFacto kadın jean serisini beğeniye sundu, System.String[]

DeFacto'da 2019-2020 Sonbahar Koleksiyonu içerisinde yer alan kadın jean serisini beğeniye sundu.


DeFacto'da 2019-2020 Sonbahar Koleksiyonu içerisinde yer alan kadın jean serisini beğeniye sundu. Markadan yapılan bilgilendirmede; tüm bedenlere uyum sağlayan skinny jean'lerin favori olduğu koleksiyonda, İspanyol paça kotlar bacaklarını daha uzun göstermek isteyen kadınlar için tasarlandı. Mavinin tüm tonlarının yer aldığı rahat, şık ve havalı jean koleksiyonda soğuk havaların vazgeçilmez rengi siyah da bulunuyor.


DeFacto 2019-2020 Sonbahar Koleksiyonu kadın jean serisi markanın bütün mağazalarında ve internet sitesinden satışa sunuldu. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
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