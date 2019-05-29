Son Dakika Haberleri: DeFacto Modest koleksiyonunu duyurdu
Son Dakika Ekonomi Haber

DeFacto Modest koleksiyonunu duyurdu

43 dakika önce

DeFacto, 2019 Modest Yaz koleksiyonunu duyurdu.

DeFacto Modest koleksiyonunu duyurdu, System.String[]
DeFacto, 2019 Modest Yaz koleksiyonunu duyurdu.

DeFacto, sokakta, ofiste ya da davette kombin yapmak isteyen kadınlar için özel bir koleksiyon tasarladığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; markanın Modest 2019 Koleksiyonu, zarif ve stil sahibi çizgilere sahip. Tunikten elbiseye, pantolondan eteğe birçok kombin seçeneği bulunan koleksiyon, aynı zamanda takım tasarımlarıyla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Koleksiyonun en dikkat çeken parçaları arasında yazın tazeliğini hissettiren çiçekli tunikler yer alıyor.

Ayrıca koleksiyon, nefes alabilen kumaş özelliğiyle kullanım kolaylığı sağladığı belirtildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:37 Kaynak: İHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın dizisinin sezon finaline damga vuran kaza sahnesi Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustasından geri dönüşüm enstrümanları Karısını aldatan adamın arabanın üstünde çıplak gezme cezası kamerada! (Özel) Kadın girişimci mandanın etinden ve sütünden 8 çeşit ürün üretti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:20:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DeFacto Modest koleksiyonunu duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]