DeFacto Modest koleksiyonunu duyurdu

DeFacto, 2019 Modest Yaz koleksiyonunu duyurdu.

DeFacto, 2019 Modest Yaz koleksiyonunu duyurdu.



DeFacto, sokakta, ofiste ya da davette kombin yapmak isteyen kadınlar için özel bir koleksiyon tasarladığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; markanın Modest 2019 Koleksiyonu, zarif ve stil sahibi çizgilere sahip. Tunikten elbiseye, pantolondan eteğe birçok kombin seçeneği bulunan koleksiyon, aynı zamanda takım tasarımlarıyla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Koleksiyonun en dikkat çeken parçaları arasında yazın tazeliğini hissettiren çiçekli tunikler yer alıyor.



Ayrıca koleksiyon, nefes alabilen kumaş özelliğiyle kullanım kolaylığı sağladığı belirtildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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