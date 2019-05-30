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DeFacto Modest koleksiyonunu duyurdu

1 saat önce

İSTANBUL, DHA (Kurumsal haber)-DeFacto, 2019 Modest Yaz Koleksiyonunu açıkladı.

DeFacto Modest koleksiyonunu duyurdu, System.String[]

İSTANBUL, DHA (Kurumsal haber)-

DeFacto, 2019 Modest Yaz Koleksiyonunu açıkladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "DeFacto, hayatın her alanında modayı takip eden inançları ve tercihleri doğrultusunda kombin yapmak isteyen kadınlar için özel bir koleksiyon tasarladı" denildi.

Koleksiyonun, zarif ve stil sahibi çizgileriyle tüm dikkatleri üzerine çektiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunikten elbiseye, pantolondan eteğe birçok kombin seçeneği bulunan koleksiyon aynı zamanda takım tasarımlarıyla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Koleksiyonun en dikkat çeken parçaları arasında yazın tazeliğini hissettiren çiçekli tunikler yer alıyor. Nefes alabilen kumaş özelliğiyle kullanım kolaylığı sağlayan koleksiyon, kadınları hem duruşu hem de dokusuyla rahat ve konforlu hissettiriyor. DeFacto 2019 Modest Yaz Koleksiyonu'na, tüm DeFacto mağazalarından ve www.defacto.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz." 


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:04 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
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