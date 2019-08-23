Defacto sonbahara özel koleksiyon hazırladı

DeFacto, çocukların hassas bünyeleri için onları serin havalardan koruyacak özel bir koleksiyon hazırladı. Sweatshirtler ve hırkaların ön plana çıktığı koleksiyon, klasikten spora miniklerin tüm ihtiyaçlarına cevap vereceği belirtiliyor.



Hazır giyimin önemli markalarından DeFacto, Sonbahar-Kış mevsiminde çocuklar için rengarenk bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Yaz tatilini bitirip okula dönen ve ilk defa okula gidecek çocukları kapsayan koleksiyon; örme kazaklardan sweatshirtlere, yağmurluk ve şişme yeleklerden chino pantolonlara kadar birbirinden farklı kombin alternatifi sunacak.



Ayrıca koleksiyon, spordan klasiğe haftanın her gününe hitap ettiği belirtildi. - İSTANBUL