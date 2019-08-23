Son Dakika Haberleri: Defacto sonbahara özel koleksiyon hazırladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Defacto sonbahara özel koleksiyon hazırladı

2 saat önce

DeFacto, çocukların hassas bünyeleri için onları serin havalardan koruyacak özel bir koleksiyon hazırladı.

Defacto sonbahara özel koleksiyon hazırladı, System.String[]

DeFacto, çocukların hassas bünyeleri için onları serin havalardan koruyacak özel bir koleksiyon hazırladı. Sweatshirtler ve hırkaların ön plana çıktığı koleksiyon, klasikten spora miniklerin tüm ihtiyaçlarına cevap vereceği belirtiliyor.


Hazır giyimin önemli markalarından DeFacto, Sonbahar-Kış mevsiminde çocuklar için rengarenk bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Yaz tatilini bitirip okula dönen ve ilk defa okula gidecek çocukları kapsayan koleksiyon; örme kazaklardan sweatshirtlere, yağmurluk ve şişme yeleklerden chino pantolonlara kadar birbirinden farklı kombin alternatifi sunacak.


Ayrıca koleksiyon, spordan klasiğe haftanın her gününe hitap ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehirspor'a haciz şoku!
Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek Gölgesi için diktiği ağaçtan 40 bin TL kazandı Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:55:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Defacto sonbahara özel koleksiyon hazırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]