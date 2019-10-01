Son Dakika Haberleri: DeFacto, Türkiye’deki ilk akıllı moda mağazasını açtı
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DeFacto, Türkiye’deki ilk akıllı moda mağazasını açtı

17 dakika önce

Akıllı mağaza konseptiyle dijitalleşen DeFacto, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek moda alanında akıllı mağaza konseptini Akasya'da hayata geçirdi.

DeFacto, Türkiye’deki ilk akıllı moda mağazasını açtı, System.String[]

Akıllı mağaza konseptiyle dijitalleşen DeFacto, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek moda alanında akıllı mağaza konseptini Akasya'da hayata geçirdi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:06 
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