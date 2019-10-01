DeFacto, Türkiye’deki ilk akıllı moda mağazasını açtı
17 dakika önce
Akıllı mağaza konseptiyle dijitalleşen DeFacto, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek moda alanında akıllı mağaza konseptini Akasya'da hayata geçirdi.
Akıllı mağaza konseptiyle dijitalleşen DeFacto, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek moda alanında akıllı mağaza konseptini Akasya'da hayata geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:06
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