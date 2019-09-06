Son Dakika Haberleri: DeFacto üniversite öğrencileri için spor ağırlıklı kampüs koleksiyonu hazırladı
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DeFacto üniversite öğrencileri için spor ağırlıklı kampüs koleksiyonu hazırladı

10 dakika önce

DeFacto, üniversite hayatına yeni başlayacak erkek öğrenciler için özel kampüs koleksiyonu hazırladı.

DeFacto üniversite öğrencileri için spor ağırlıklı kampüs koleksiyonu hazırladı, System.String[]

DeFacto, üniversite hayatına yeni başlayacak erkek öğrenciler için özel kampüs koleksiyonu hazırladı.


Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala DeFacto, erkek öğrencilerin kombinleri ile ilgili özel bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Koleksiyonda spor şıklığı ile hareket özgürlüğü ön plana çıkıyor. Gençlerin enerjisinden ilham alınarak tasarlanan koleksiyonda kapüşonlu sweatshirt ve gömleklerden hırkalara, jeanlerden tişörtlere, eşofman takımlarından aksesuarlara birçok alternatif yer alıyor. Sarı, kırmızı ve beyaz renklerinin ağırlıklı olduğu koleksiyonda her sezonun modası gri ve siyahlarda yer alıyor.


DeFacto'nun 2019-2020 eğitim-öğretim yılında üniversiteli gençler için hazırladığı Kampüs Erkek Koleksiyonu'nu tüm mağazalarda bulunurken, online olarak da satışların yapıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:03 Kaynak: İHA
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