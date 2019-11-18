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DeFacto'ya Dijital Perakende Ödülleri'de 4 ödül

6 saat önce

Türkiye moda ve hazır giyim sektörünün önde gelen markalarından DeFacto, sektörünün en itibarlı organizasyonlarından IDC 2019 Dijital Perakende Ödülleri'nde 4 ödül aldı.

DeFacto'ya Dijital Perakende Ödülleri'de 4 ödül, System.String[]

Türkiye moda ve hazır giyim sektörünün önde gelen markalarından DeFacto, sektörünün en itibarlı organizasyonlarından IDC 2019 Dijital Perakende Ödülleri'nde 4 ödül aldı. DeFacto, Akıllı Mağaza Projesi ile Yılın Ezber Bozan Projesi ve Müşteri Deneyimi Kategorisi'nde birinci olurken, B2B Dijital Satış Platformu'yla kurumsal dönüşüm alanında ikincilik, müşteri deneyimi kategorisinde ise üçüncülük ödülüne değer görüldü.


Ulaşılabilir modada dünya markası olma amacı taşıyan DeFacto, mağaza ve e-ticaret alanındaki yatırımlarını IDC 2019 Dijital Perakende Ödülleri'nde aldığı 4 ödülle pekiştirdi. DeFacto, IDC Türkiye Dijital Perakende Zirvesi kapsamında düzenlenen ve sektörün en iyilerini belirlediği organizasyonda, Akıllı Mağaza Projesi ile Yılın Ezber Bozan ve Müşteri Deneyimi kategorilerinde birinci olurken, B2B Dijital Satış Platformu'yla kurumsal dönüşüm alanında ikincilik, müşteri deneyimi kategorisinde ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.


"Kendi teknolojimizi kendimiz üretiyoruz"


Teknolojinin perakende ve hazır giyim sektöründe önemli yeri olduğunu, dijital teknolojileri fiziksel mağazalarına entegre etmek için büyük adımlar attıklarını aktaran DeFacto Bilgi Teknolojileri ve E-Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürer, "Veri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, yapay zeka uygulamaları ve dijital pazarlama alanlarına yatırım yapıyoruz. DeFacto olarak kendi alanımızda yeniliğe, dijital dönüşüme öncülük etmeyi misyon edindik. 100'den fazla Türk mühendisin görev yaptığı Ar-Ge şirketimiz DeFacto Teknoloji, global hedeflerimize ulaşmak için kendi dijital iş modelimizi geliştiriyor. Bugüne kadar yapay zekayı kullandığımız perakende yazılımlarını oluşturduk. Omni-channel, e-ticaret ve mağaza entegrasyonu, tam otomatik depo gibi yerli projelere imza attık. Bu sayede DeFacto, moda üreten bir şirket olmanın yanı sıra ihtiyaç duyduğu teknolojiyi kendi bünyesinde üreten bir yapıya kavuştu. Kendi teknolojimizi kendimiz üretiyoruz. Geçtiğimiz ay faaliyete aldığımız akıllı mağazamızda müşterilerimize dijital alışveriş deneyimi sunuyoruz. Bu projemizle ödül almak, hem de IDC gibi önemli bir organizasyonda iki kategoride birinciliği göğüslemek heyecan verici" diye konuştu. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
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