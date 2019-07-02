Son Dakika Haberleri: DeFacto yazın trendlerini açıkladı
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DeFacto yazın trendlerini açıkladı

1 saat önce

Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto, yazın trend rengini duyurdu.

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Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto, yazın trend rengini duyurdu.

Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto, yazın trend renklerini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; beyaz, bu sezon da yaz kombinlerinin vazgeçilmez rengi olacak. Günün her saati her alanda şıklığı ile göz önünde olmak isteyenlerin gözdesi olan tasarımlar, beyazın dikkat çekiciliği ve masumiyetiyle tamamlanacak. Özellikle sezonda bronz tenle kontrast oluşturan beyaz tüm dikkatleri üzerine çekecek.

Ayrıca; markanın yaz koleksiyonu içerisinde erkekler için pantolondan gömleğe, şortlardan tişörtlere; kadınlarda ise, tek parçadan gelen şıklığın vazgeçilmezi elbiselerden tişörtlere, şık ve havalı bluzlardan etek ve şortlara kadar birbirinden farklı tasarımlarda beyaz renk modeller modaseverlerin ilgisini çekecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:37 Kaynak: İHA
Ekonomi
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