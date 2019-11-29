Son Dakika Haberleri: DeFacto yılbaşı için özel koleksiyon hazırladı
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DeFacto yılbaşı için özel koleksiyon hazırladı

6 saat önce

DeFacto, yılbaşına özel koleksiyon hazırladığını duyurdu.

DeFacto yılbaşı için özel koleksiyon hazırladı, System.String[]

DeFacto, yılbaşına özel koleksiyon hazırladığını duyurdu.


Hazır giyim sektörünün önemli oyuncusu DeFacto, yılbaşına özel kadın ve erkek koleksiyonları hazırladığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede kadın koleksiyonunda; yılbaşı gecelerinin favori rengi siyah, elbiselerde ve bluzlarda ağırlıklı olarak kendini gösterirken, yeni yılın enerjisine uygun parlak ve metalık kumaşlar da en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alacağı belirtildi. Volanlarla hareketlendirilen tül detaylı elbiselerden, sezonun en yeni trendi pul ve payet işlemelilere kadar pek çok ürün modaseverlerin beğenisine sunuldu.


DeFacto, yılbaşı gecesinde de şıklığına önem veren erkeklere için ise pantolon ceket takımlar ve rahat bir kombin tercih edenlere blazer ceketler sunulduğu belirtildi. Erkek koleksiyonu için özel tasarlanan parlak desenli sweatler, boğazlı kazaklar ve kareli gömlekler yeni yıl kombinlerine alternatif seçenek olarak görüldü. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
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