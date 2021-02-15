Defalarca ameliyat oldu, iki bacağını bir elini kaybetti, yine de hayata küsmedi - Son Dakika

Defalarca ameliyat oldu, iki bacağını bir elini kaybetti, yine de hayata küsmedi

15.02.2021 23:39

Defalarca ameliyat oldu, iki bacağını bir elini kaybetti, yine de hayata küsmedi Sivas'ta yaşayan Ramazan Demir, 24 yıl önce yakalandığı buerger hastalığı sebebiyle yaklaşık 30 ameliyat olan ve iki bacağı ile bir elini kaybeden Demir, her şeye rağmen hayata küsmedi Demir, kırılan protez...

Defalarca ameliyat oldu, iki bacağını bir elini kaybetti, yine de hayata küsmedi

Sivas'ta yaşayan Ramazan Demir, 24 yıl önce yakalandığı buerger hastalığı sebebiyle yaklaşık 30 ameliyat olan ve iki bacağı ile bir elini kaybeden Demir, her şeye rağmen hayata küsmedi

Demir, kırılan protez bacağının yerine yeni bir bacak alabilmek için destek bekliyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Ramazan Demir 24 yıl önce yakalandığı buerger hastalığı sebebiyle yaklaşık 30 ameliyat oldu. İki bacağını bir elini kaybeden Demir, her şeye rağmen hayata küsmedi. Şimdi ise kırılan protez bacağının yerine yeni bir bacak alabilmek için destek bekliyor.

Sivas kent merkezi Dörteylül Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Ramazan Demir, 24 yıl önce sol ayağının parmak kısmında bir sivilcenin çıkması sonucu hastaneye gitti. Hastanede yapılan incelemelerin ardından Demir, buerger hastası olduğunu öğrendi. Birçok ilaç tedavisi alan Demir'in, zaman ilerledikçe hastalığı bir türlü iyileşmedi. Hastalık nedeniyle doktorlar Demir'in iki bacağını ve bir elini kesmek zorunda kaldı. Bu süre zarfında yaklaşık 30 kez ameliyat olan Demir, her şeye rağmen hayattan ümidini kesmedi. Protez bacağıyla hayatını devam ettiren Demir, geçtiğimiz günlerde protez bacağının kırılmasıyla hayal kırıklığına uğradı. Malulen emekli olan Demir, maddi imkansızlıklardan dolayı yeni bir protez bacak alamadı. Bunun üzerine sanayiye giden Demir, protez bacağının kırılan kısmını kaynak yaptırdı. Şimdilerde tamir ettiği protez bacağı ile yürümeye çalışan Demir, zor günler geçiriyor. Protez bacağı orijinal olmadığı için yürümekte güçlük çeken Demir, hayırsever vatandaşlardan yeni birer protez bacak için yardım bekliyor. Demir iki protez bacağının da toplam maliyetinin 40 bin lira civarında olduğunu söyledi.

Her şey küçük bir sivilce ile başladı

Demir, ayak parmağında çıkan küçük bir sivilce sonrası hastaneye gittiğini söyleyerek, "Parmağımın arasından küçük bir sivilce çıktı. O sivilce için ben hastaneye gittim. O zaman bana pişik dediler. Pişik ilaçları kullandım. 3-4 ay ilaçları kullandım hiçbir faydası olmadı. Olmadığı gibi daha kötü oldu. Tekrar bir daha gittim. Bu sefer mantar dediler. Bir süre mantar ilacı kullandım. Bu arada parmak baya kötü oldu. Yine tekrar hastaneye gittik bu sefer de yılancık dediler. Bir süre de bunun ilacını kullandım. Parmak da elden çıktı. Ondan sonra 1997 yılının 8. ayıydı Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde anjiyo oldum. Anjiyo gösterdi ki buerger hastalığı bende çoktan başlamış. Oradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kalp damar cerrahisine yattım. Yattım ayağım sağ küçük parmağını aldılar. Sol dizden damar söktüler. Karnımdan damar söktüler derken o bir başlangıç oldu" dedi.

İki ayağı ve bir eli kesilmek zorunda kaldı

Demir, hastalık nedeniyle iki ayağının ve bir elinin kesildiğini ifade ederek, "3 ay sonra ayağımdaki diğer parmağı aldılar. 1 yılda ayak parmaklarımı aldılar. Bu esnada da ben hep hastanede yatıyorum çıkmıyorum. Bir yıl sonra sağ ayağımı diz altından aldılar. İki ayağımı da aldılar. Ondan sonra sol ayağımda diz altıydı. Protez yaptırdım. İki yıl önce de elden başladı. 3'er ay arayla elimin parmaklarını da aldılar. Şuan iki ayak gitti, el gitti. 2014 yılında ince bağırsağımı da aldılar. Bu hastalığın bir sonu yoktur. Kronik bir hastalık" diye konuştu.

Yaklaşık 30 ameliyat oldu yine de hayata küsmedi

Bu hastalık nedeniyle yaklaşık 30 ameliyat olduğunu söyleyen Demir, "Sağ elimin parmaklarının alınmasıyla birlikte toplamda 30 ameliyat olmuş oldum. Bu Allah'ın bir sınavı. Ben sevgili bir kulmuşum, Allah beni seçmiş. Çünkü 28 yaşına kadar güçlü kuvvetli bir insandım. Ondan sonra böyle bir imtihanım oldu. Bu hastalıkla sınandım. Her şey Allah'tan. Ayak benim diyorum ama benim değil. O verdi o aldı. O yüzden ben hiç isyankar olmadım. Allah iyi kulunu unutmazmış. Hiçbir gün hastayım diye şikayetçi olmadım" ifadelerini kullandı.

Protez bacağı kırıldı, hayırseverlerden yardım bekliyor

Protez bacağının kırıldığını ve yenisini alacak imkanı olmadığını dile getiren Demir, "Protez bacağımı bir şehirden dönüşte molada düştüm, protez ayağım kırıldı. Güç bela otobüse bindim, Sivas merkezdeki evime geldim. Evimden de çıkamıyorum. Protez bacağım orijinal olmadığı için yürüyemiyorum. Yeni protez alamıyorum, yaptıramıyorum. Sağ protezim 18 bin lira, sol protezim 22 bin lira. Malulen emekliyim. Alacak imkanım yok. Hayırsever vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

Defalarca ameliyat oldu, iki bacağını bir elini kaybetti, yine de hayata küsmedi
Defalarca ameliyat oldu, iki bacağını bir elini kaybetti, yine de hayata küsmedi
Defalarca ameliyat oldu, iki bacağını bir elini kaybetti, yine de hayata küsmedi
Defalarca ameliyat oldu, iki bacağını bir elini kaybetti, yine de hayata küsmedi
Defalarca ameliyat oldu, iki bacağını bir elini kaybetti, yine de hayata küsmedi

Ramazan Demir, Protez, Mevla, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Defalarca ameliyat oldu, iki bacağını bir elini kaybetti, yine de hayata küsmedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın Mohamed için satın alma opsiyonu geçersiz sayılabilir Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı Ebru Şahin sosyal medya hesaplarını kapatmasının nedenini açıkladı Son Dakika: Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendi Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
Psikiyatristi Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevkin Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı Psikiyatristi Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevkin Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı         
23:52
ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da vatandaşlarımızın şehit edilmesinden PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da vatandaşlarımızın şehit edilmesinden PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti         
23:31
Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim         
22:50
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti         
21:58
Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü         
21:30
Mesut Özil imzalı çubuklu formalar toplam 36 bin euroya alıcı buldu Mesut Özil imzalı çubuklu formalar toplam 36 bin euroya alıcı buldu         
17:01
İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
16:16
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Peru'da sırası gelmeden aşı yaptıran Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete istifa etti Peru'da sırası gelmeden aşı yaptıran Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete istifa etti         
13:13
Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla "Alın" dediği isim değerini 18 kat artırdı         
12:27
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı         
11:47
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 00:25:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Defalarca ameliyat oldu, iki bacağını bir elini kaybetti, yine de hayata küsmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei