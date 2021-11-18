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"Defalarca belgelendi, bu zulüm her gün oluyor, dünya ve Avrupa susuyor" - Son Dakika

"Defalarca belgelendi, bu zulüm her gün oluyor, dünya ve Avrupa susuyor"

18.11.2021 16:17
"Defalarca belgelendi, bu zulüm her gün oluyor, dünya ve Avrupa susuyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi ve defalarca Türkiye'ye iftira attı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi ve defalarca Türkiye'ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel'i basın toplantısında "yalan söylemekle" suçlayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi ve defalarca Türkiye'ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor. Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmü vahim boyutlara ulaştı. Cumhurbaşkanımız bu zulme karşı çıkarak, Yunanistan'ın yalanlarını her defasında çürüttü. Yunanistan sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor. Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e basın toplantısında, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

(Hülya Keklik/İHA)

Defalarca belgelendi, bu zulüm her gün oluyor, dünya ve Avrupa susuyor

Yunanistan, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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