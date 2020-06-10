Defalarca bıçakladı: Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Pendik'te bir kişi, daha önce kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği adamı cadde ortasında defalarca bıçakladı. bıçaklama anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Dehşet veren olay geçtiğimiz gün Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre. A.B.K, daha önceden kendisine hakaret ettiği A.K'yi caddede yürürken gördü. A.B.K, bir süre takip ettikten sonra koşarak yanına gelen şahıs elindeki bıçakla A.K'yi defalarca bıçakladı. Ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli A.B.K ise yapılan incelemeler sonucunda polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan dehşet verici olayda şüphelinin defalarca bıçak darbesi vurduğu görülüyor.

(İHA)