Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu - Son Dakika

Arnavutköy'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürülen vatandaşın katilini bulmak için çalışma başlatıldı. Anadolu Mahallesi'nde 4 katlı apartmandaki silah sesi duyan apartman sakinleri panikle merdivenlere çıktı. Binanın 2'inci katındaki kan izlerini gören bina sakinleri durumu hemen polise haber verdi.

KAN İZLERİ TAKİP EDİLDİ

Polis ekipleri kan izlerinin 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun yaşadığı dairenin kapısına kadar olduğunu tespit etti. Çilingir yardımıyla daire kapısını açan polis ekipleri, defalarca bıçaklanarak öldürülen Semih Kuyumcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Semih Kuyumcu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İZLER SOKAĞA KADAR DEVAM EDİYOR

Semih Kuyumcu'nun yalnız yaşadığı dairenin kapısından başlayarak sokağa kadar devam eden kan izlerinin ise Kuyumcu'yu bıçaklayan kişi ya da kişilerden birisine ait olduğu düşünülüyor. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.