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Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu - Son Dakika

Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu

17.11.2021 10:35

İstanbul Arnavutköy'de silah sesleri duyan vatandaşlar ve polisler, takip ettikleri kan izleri sonucunda 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun cansız bedenini buldu. Talihsiz adamın defalarca bıçaklandığı tespit edildi. Sokağa kadar ulaşan kan izlerinin ise saldırganlardan birine ait olduğu düşünülüyor.

Arnavutköy'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürülen vatandaşın katilini bulmak için çalışma başlatıldı. Anadolu Mahallesi'nde 4 katlı apartmandaki silah sesi duyan apartman sakinleri panikle merdivenlere çıktı. Binanın 2'inci katındaki kan izlerini gören bina sakinleri durumu hemen polise haber verdi.

KAN İZLERİ TAKİP EDİLDİ

Polis ekipleri kan izlerinin 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun yaşadığı dairenin kapısına kadar olduğunu tespit etti. Çilingir yardımıyla daire kapısını açan polis ekipleri, defalarca bıçaklanarak öldürülen Semih Kuyumcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Semih Kuyumcu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İZLER SOKAĞA KADAR DEVAM EDİYOR

Semih Kuyumcu'nun yalnız yaşadığı dairenin kapısından başlayarak sokağa kadar devam eden kan izlerinin ise Kuyumcu'yu bıçaklayan kişi ya da kişilerden birisine ait olduğu düşünülüyor. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kan izlerini takip eden komşuları buldu! Talihsiz adamı defalarca bıçaklayıp öldürmüşler
Kan izlerini takip eden komşuları buldu! Talihsiz adamı defalarca bıçaklayıp öldürmüşler
Kan izlerini takip eden komşuları buldu! Talihsiz adamı defalarca bıçaklayıp öldürmüşler
Kan izlerini takip eden komşuları buldu! Talihsiz adamı defalarca bıçaklayıp öldürmüşler
Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu

Kuyumcu, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu - Son Dakika
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