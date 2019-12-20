Defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Defalarca bıçaklayarak öldürdü

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da Rafet A. (65), iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldürdü.

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TEKİRDAĞ'da Rafet A. (65), iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan emekli öğretmen Rafet A., iddiaya göre iş yerinin devri için Alkan Şengönül ile anlaştı. Ancak ikili arasında devir konusunda bir süre sonra anlaşmazlık yaşanınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rafet A., Şengönül'ü defalarca bıçaklayarak, başında bekledi. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Şengönül'ün öldüğü belirlendi. Rafet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Hürriyet Mahallesi, Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:22 Kaynak: DHA
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