Defalarca bıçaklayarak öldürdü (2) - Son Dakika

Defalarca bıçaklayarak öldürdü (2)
6 saat önce
TUTUKLANDITekirdağ'da, iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rafet Aslan (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:05 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Tekirdağ'da, iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rafet Aslan (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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