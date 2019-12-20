Defalarca bıçaklayarak öldürdü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Defalarca bıçaklayarak öldürdü (2) - Son Dakika

Defalarca bıçaklayarak öldürdü (2)

6 saat önce

TUTUKLANDITekirdağ'da, iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rafet Aslan (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Defalarca bıçaklayarak öldürdü (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Tekirdağ'da, iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rafet Aslan (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak
Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
00:12 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi - Son Dakika
00:09 Yolcu gemilerinin çarpışma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
00:08 Trump 4 Şubat'ta "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacak - Son Dakika
00:07 Kolombiya'da yılbaşı hazırlıkları - Son Dakika
00:07 FLAŞ - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika
23:42 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 00:21:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Defalarca bıçaklayarak öldürdü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]