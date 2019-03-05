Defalarca Takla Atan Araçtan Sağ Çıktı
43 dakika önce
Kırıkkale'de seyir halinde defalarca takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kırıkkale
'de seyir halinde defalarca takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza, Kırıkkale- Ankara
ve Samsun
karayolunun birleştiği bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Oğulcan Birdal idaresindeki 71 DF 352 plakalı otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak defalarca atarak tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birdal ise kendi çabalarıyla araçtan sağ çıktı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri tarafından sürücü Birdal tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Hasan Ay/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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