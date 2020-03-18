Defalarca takla atan otomobilden 3 kişi sağ kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Defalarca takla atan otomobilden 3 kişi sağ kurtuldu - Son Dakika

Defalarca takla atan otomobilden 3 kişi sağ kurtuldu

6 saat önce

Bursa'da defalarca takla atarak hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Defalarca takla atan otomobilden 3 kişi sağ kurtuldu, System.String[]

Bursa'da defalarca takla atarak hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 34 EV 9540 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce takla atan araçta bulunan biri kadın 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:15 Kaynak: İHA

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