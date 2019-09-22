Son Dakika Haberleri: Defans Necip ve Atiba'ya emanet
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Defans Necip ve Atiba'ya emanet

43 dakika önce

İspanyol futbolcunun sakatlanmasıyla birlikte Beşiktaş, stopersiz kaldı.

Defans Necip ve Atiba'ya emanet, System.String[]

İspanyol futbolcunun sakatlanmasıyla birlikte Beşiktaş, stopersiz kaldı. Siyah beyazlı takımın diğer stoperlerinden Domagoj Vida cezalı, Enzo Roco ise sakat. Stoperde görev yapan üç futbolcunun sakat ya da cezalı olması nedeniyle planları alt üst olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir maçında bu bölgede Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'u oynatması bekleniyor.


BEŞİKTAŞ'a gelmeden önce İspanya ve İtalya liglerinde 10 sezon profesyonel futbol oynayan Victor Ruiz, sadece bir kez ciddi sakatlık yaşamıştı. 2013-14 sezonunda Valencia'da oynarken geçirdiği sakatlık nedeniyle 1.5 ay sahalardan uzak kalıp 19 maç oynayan Ruiz, daha sonraki sezonlarda ortalama 32 karşılaşmada görev yapmıştı. Sezon başında İspanya'nın Villarreal takımından 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta 4 Süper Lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında görev aldı.

Abdullah Avcı, Domagoj Vida, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:40 
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