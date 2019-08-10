Son Dakika Haberleri: Defin şemsiyesi yaptı
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Defin şemsiyesi yaptı

20 dakika önce

Batmanlı Abdurrahim Suçin, defin işleminde kullanılmak üzere şemsiye yaptı.

Batmanlı Abdurrahim Suçin, defin işleminde kullanılmak üzere şemsiye yaptı.
Şemsiyeyi gazetecilere tanıtan Suçin yaptı açıklamada, kışın bir yakının defin işleminde yaşadıkları sıkıntı üzerine böyle bir şemsiye yapma karar verdiğini söyledi.
Aynı anda 300 kişinin şemsiyenin altında yağmurdan ve sıcaktan korunabileceği 100 metrekarelik elektronik şemsiye yaptığını belirten Suçin, şöyle dedi:
"Kış ayında bizim bir akrabamız ölmüştü, geceydi mezarlığa geldik. Defin işlemi sırsında yağmur yağdı hepimiz ıslandık, karanlıktı. O zaman düşündüm ve böyle bir şey yapma kararı aldım. 100 metrekarelik dev bir şemsiye tasarladım. Sistemin 45 bin liraya mal oldu."
Şemsi Tebrizi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:52 Kaynak: AA
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