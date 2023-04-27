Define Arama Videoları Sosyal Medyada Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Define Arama Videoları Sosyal Medyada Yaygınlaşıyor

27.04.2023 16:23

Kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin hayallerini süsleyen define arama videoları sosyal medyada hayli revaçta. Son yayınlanan videolardan birinde yerin metrelerce altında bulunan dev sandık kepçe yardımı ile çıkartılıyor. Sandık açıldığında içinden Osmanlı'dan kalma bir çeyiz sandığı çıkıyor ve binlerce kişi tarafından izleniyor.

Kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin hayallerini süsleyen define arama videoları sosyal medyada hayli revaçta... Yayınlanan son videolardan birinde yerin metrelerce altında bulunan dev sandığın kepçe yardımı ile çıkartıldığı görülüyor. Büyük heyecana sahne olan videonun devamında sandığın açıldığı ana ilişkin görüntüler yer alıyor.

"OSMANLI'DAN KALMA ÇEYİZ SANDIĞI"

Eski dönemde yaşamış genç bir kıza ait olduğu düşünülen çeyiz sandığının içinden silah, kömürlü ütü ve çeşitli takılar çıktı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Çeyiz bu", "Osmanlı'dan kalma çeyiz sandığı", "Kim bilir ne hayallerle yapılmıştı o sandık" şeklinde yorumlar yapıldı.

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SON DAKİKA: Define Arama Videoları Sosyal Medyada Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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