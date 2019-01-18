Son Dakika Haberleri: Define Aramak İçin Hazırladıkları Patlayıcı İnfilak Etti: 2 Yaralı

Define Aramak İçin Hazırladıkları Patlayıcı İnfilak Etti: 2 Yaralı

1 saat önce

Konya'da 2 kişi, define aramak için hazırladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

Define Aramak İçin Hazırladıkları Patlayıcı İnfilak Etti: 2 Yaralı, System.String[]
Konya'da 2 kişi, define aramak için hazırladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

Ahmet Eskici (34), Uğur Togaç (28) ve Hüseyin C. (38), define aramak üzere izinsiz kazı yapmak için merkez Meram ilçesi Kumralı Mahallesi'ndeki Taşocağı mevkisine gitti.

Üç kişi, buradaki kaya parçasını, hazırladıkları el yapımı patlayıcıyla parçalamaya çalıştı.

Patlayıcının kazara infilak etmesi sonucu Ahmet Eskici ve Uğur Togaç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hüseyin C. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde bulunan bir akü, 20 metre kablo ve kazı malzemelerine el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Meram, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP, TBMM Başkanı Yıldırım'ın Meclis TV'de Yayınlanmaması İçin Başvuru Yaptı Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu

Son Dakika! Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:25:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Define Aramak İçin Hazırladıkları Patlayıcı İnfilak Etti: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]