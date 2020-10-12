Define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

12.10.2020 23:39
Define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı, System.String[]

KONYA'nın Akören ilçesi Belen yaylasında define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

KONYA'nın Akören ilçesi Belen yaylasında define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Akören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belen yaylasında define aramak için kaçak kazı yapan kişilerin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma, 8 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Kazı yapmak için kullanılan malzemelere ise el konuldu. Soruşturma sürüyor.


Define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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