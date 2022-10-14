Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 'nde meydana gelen olayda, Erhan B. (38), Erkay S. ve Gökhan Yaman adlı 3 arkadaş, yaklaşık 1 ay önce define bulma amacıyla bir evin bahçesindeki alanda başlattıkları kazı çalışması sırasında oluşan göçükte mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarılırken Gökhan Yaman'ın cansız bedenine, saatler süren çalışma sonrasında ulaşıldı.

Kaynak: İHA

Hatay, Payas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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