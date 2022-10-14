Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı

14.10.2022 15:23

Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı Hatay'ın Payas ilçesinde, evlerinin bulunduğu bahçede define ararken kazdıkları tünelin çökmesi sonucu toprak altında kalan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde, evlerinin bulunduğu bahçede define ararken kazdıkları tünelin çökmesi sonucu toprak altında kalan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Erhan B. (38), Erkay S. ve Gökhan Yaman adlı 3 arkadaş, yaklaşık 1 ay önce define bulma amacıyla bir evin bahçesindeki alanda başlattıkları kazı çalışması sırasında oluşan göçükte mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarılırken Gökhan Yaman'ın cansız bedenine, saatler süren çalışma sonrasında ulaşıldı.

Bulunduğu yerden iş makineleri yardımı ile çıkartılan Gökhan Yaman'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Hatay, Payas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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