Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı

14.10.2022 17:24
Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı

Hatay'ın Payas ilçesinde, evlerinin bulunduğu bahçede define ararken kazdıkları tünelin çökmesi sonucu toprak altında kalan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde, evlerinin bulunduğu bahçede define ararken kazdıkları tünelin çökmesi sonucu toprak altında kalan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Erhan B. (38), Erkay S. (36) ve Gökhan Yaman (34) adlı 3 arkadaş, yaklaşık 1 ay önce define bulma amacıyla evin bahçesindeki alanda başlattıkları kazı çalışması sırasında oluşan göçükte mahsur kaldı. 3 kişiden 2'si kurtarılırken, Gökhan Yaman'ın cansız bedenine saatler süren çalışma sonrasında ulaşıldı.

Bulunduğu yerden iş makineleri yardımı ile çıkartılan Yaman'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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