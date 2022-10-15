Define aramak için kazdıkları toprağın altında kaldılar

Hatay'ın Payas ilçesinde, evlerinin bulunduğu bahçede define ararken kazdıkları tünelin çökmesi sonucu toprak altında kalan 2 kişi kurtarıldı, 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Erhan B. (38), Erkay S. (36) ve Gökhan Y. (34) adlı 3 arkadaş yaklaşık 1 ay önce define bulma amacıyla bir evin bahçesindeki alanda kazı çalışması başlattı. İddiaya göre 3 şahıs komşular şüphelenmesin diye kazdıkları alanın üzerini metal kaplama malzemesi ile gizlemeye çalışarak, merak edip soranlara ise foseptik çukuru kazdıklarını ve sera yapacaklarını söyledikleri iddia edildi.

Kazma kürek ve iş makinesi kullanarak açtıkları yaklaşık 15 metre derinlikteki çukurda kazı yapmak için çukura giren 3 kişi, çalıştıkları esnada toprak kayması sonucu mahsur kaldılar.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı.

Erhan B. ve Erkay S. mahsur kaldıkları yerden kurtarılırken. Gökhan Y. adlı şahsı kurtarma çalışması sürüyor. - HATAY