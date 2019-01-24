Son Dakika Haberleri: Define Aramasına Jandarmadan Suçüstü

Define Aramasına Jandarmadan Suçüstü

1 saat önce

Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarmanın devriye faaliyetleri sırasında izinsiz define araması yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Define Aramasına Jandarmadan Suçüstü, System.String[]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarmanın devriye faaliyetleri sırasında izinsiz define araması yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri esnasında Y.Y, B.D. ve M.O. isimli şahıslar 1. derecede sit alanı içinde izinsiz define araştırması yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Vize, Jandarma, Kırklareli, 3. Sayfa
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