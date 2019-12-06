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Son Dakika 3. Sayfa Define arar gibi kayıp dağcıları dedektörle arıyorlar - Son Dakika

Define arar gibi kayıp dağcıları dedektörle arıyorlar

6 saat önce

Uludağ'da 5 gündür kayıp olan 2 amatör dağcı, metale hassas helikopterler ile karış karış aranıyor.

Define arar gibi kayıp dağcıları dedektörle arıyorlar, System.String[]

Uludağ'da 5 gündür kayıp olan 2 amatör dağcı, metale hassas helikopterler ile karış karış aranıyor. 1 kilometrekarelik alanda bulunan her türlü metali algılayan helikopterdeki dedektörle kayıp dağıcılar bulunmaya çalışılıyor.


Uludağ'da kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmalarında metal dedektörler de kullanılmaya başlandı. Her geçen gün umutların tükendiği arama çalışmalarına 1 kilometrekare alanda bulunan her türlü metali anlayan metal dedektörlü helikopter de katıldı. 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp'ın üzerinde bulunan metal malzemelerden yola çıkacak olan ekipler, aramaları o yöne doğru yönlendirecek. 5. güne güren arama çalışmalarında henüz bir netice elde edilemedi. - BURSA

Uludağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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