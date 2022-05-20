Define ararken 25'er yıl hapse mahkum oldular - Son Dakika
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Define ararken 25'er yıl hapse mahkum oldular

20.05.2022 11:01

Define ararken 25'er yıl hapse mahkum oldular Define cinayeti davasında karar çıktı 2 sanık iyi hal indirimiyle 25 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldıESKİŞEHİR Eskişehir'de define ararken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 kişinin yaralanmasına sebep oldukları ve...

Define ararken 25'er yıl hapse mahkum oldular

Define cinayeti davasında karar çıktı

2 sanık iyi hal indirimiyle 25 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı

ESKİŞEHİR Eskişehir'de define ararken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 kişinin yaralanmasına sebep oldukları ve patlayıcıyı hatalı infilak ettirdiğini düşündükleri 1 kişiyi döverek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 2'si 25 yıl 5 ay hapis ve bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Bekkican K. ve Kaan K. ile tutuksuz yargılanan sanıklar Ömer K., Sevinç E., Servet K., Murat K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Taraf avukatları ile maktul yakınları duruşmaya katıldı.

Karardan önce son sözleri sanılan sanıklar, üzerlerine atılı suçları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan 2 sanığa iyi hal indirimi uygulandı

Mahkeme heyeti sanıklar Bekkican ve Kaan K.'yi, maktul Mehmet Sarıoğlu'nu 'kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan 5 ay ve 'hakaret' suçundan bin 740 TL adli para cezasına çarptırdı. Davada yargılanan tüm sanıklar 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan beraat etti. 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan yargılanan sanıklar Ömer K., Sevinç E. ve Servet K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Olayın geçmişi

Eskişehir'de Mehmet Sarıoğlu; Ömer K., Sevinç E., Murat K., Servet K., Bekkican K. ve Kaan K. ile birlikte Mihalgazi ilçesi Sakarılıca Mahallesi Parmaklı mevkiinde define aramaya gitti. Burada izinsiz kazı yapan 7 şüphelinin, önlerine çıkan kayayı aşmak için kullanmak istedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Şüphelilerden Ömer K. yüzünden ve elinden yaralandı. Patlamanın ardından şüpheliler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağır yaralanan Ömer K.'ın kardeşleri Kaan ve Bekkican K., patlayıcı hatalı infilak ettirdiğini düşündükleri Mehmet Sarıoğlu'nu darp ederek ağır yaraladı. Sarıoğlu, hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti.

Define ararken 25'er yıl hapse mahkum oldular
Define ararken 25'er yıl hapse mahkum oldular
Define ararken 25'er yıl hapse mahkum oldular
Define ararken 25'er yıl hapse mahkum oldular

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Eskişehir, Mahkum, Define, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Define ararken 25'er yıl hapse mahkum oldular - Son Dakika


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