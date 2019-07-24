Son Dakika Haberleri: Define ararken dinamit patlamasıyla bacağı parçaladı
Son Dakika Güncel Haber

Define ararken dinamit patlamasıyla bacağı parçaladı

2 saat önce

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde dağlık alanda define arayan Murat A.'nın yanında dinamit patladı.

Define ararken dinamit patlamasıyla bacağı parçaladı, System.String[]
DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde dağlık alanda define arayan Murat A.'nın yanında dinamit patladı. Murat A.'nın sağ ayağı parçalandı.
Olay, dün Kaynaşlı Muratbey köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda define arayan Murat A., kazı yaptı. Kuyuyu derinleştirmek isteyen Murat A., dinamitleri hazırlarken patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle Murat A.'nın sağ bacağı parçalandı. Murat A.'nın yardım istemesi üzerine 112 Acil ekipleri ulaşımının olmaması üzerine Düzce'de sel afeti nedeniyle bulunan helikopterlerden destek istendi. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikoptere binen sağlık ekipleri Murat A.'nın yakınında bulunan bir bölgeye iniş yaptı. Murat A. helikoptere alınarak Düzce 18 Temmuz Stadı'na götürüldü. Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat A. tedavi altına alındı.


Kaynaşlı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bölge ihlali yapan Rusya'dan Güney Kore'ye: Pişmanız Son Dakika! Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla İstanbul'a geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız Osmanlı torunu Boris Johnson'ın dedesinin de kaldığı İstanbul Boğazı'ndaki yalı, rekor fiyata satışa çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:47:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Define ararken dinamit patlamasıyla bacağı parçaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]