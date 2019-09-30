Son Dakika Haberleri: Define ararken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Define ararken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti

1 saat önce

KAYSERİ'de, arkadaşı Süha Enes Mert (22) ile birlikte define aramak için gittiği mağarada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Yunus Ergin'in (22) yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

Define ararken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti, System.String[]
KAYSERİ'de, arkadaşı Süha Enes Mert (22) ile birlikte define aramak için gittiği mağarada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Yunus Ergin'in (22) yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Mert ise kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Olay, saat 21.00 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Evliyalar tepesinde meydana geldi. Yunus Ergin ve arkadaşı Süha Enes Mert (22) daha önce belirledikleri yerde define aramak için kayalıkların bulunduğu yere gelerek kazı çalışmasına başladı. Kazı yaptıkları yerin bir anda çökmesi sonucu Yunus Ergin göçük altında kaldı. Arkadaşı Süha Enes Mert ise yara almadan kurtuldu. Süha Enes Mert durumu polise bildirdi. Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Göçük altında kalan gencin kurtarılması için AFAD ekibi çalışma başlattı. Ekipler, 2 saat süren çalışma sonucunda göçük altından çıkarılan Yunus Ergin'in cansız bedenine ulaştı. Ergin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göçük sonrası ihbarda bulunup kaçan Süha Enes Mert, kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks Galatasaray formasıyla programa çıktı
Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak MGK'dan "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" kararı çıktı Kara Kartal düşme potasında! İşte güncel puan durumu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 00:44:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Define ararken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]