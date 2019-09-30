Son Dakika Haberleri: Define ararken göçük altında kalan kişi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Define ararken göçük altında kalan kişi öldü

55 dakika önce

Kayseri'de define aramak için mağaraya giren bir kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Kayseri'de define aramak için mağaraya giren bir kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Talas ilçesi Kuruköprü mevkisindeki bir mağaraya Yunus E.(22) ile Süha Enes M.(22) define aramak için geldi.

Süha Enes M, mağaranın kapısında gözcülük yaparken arkadaşı Yunus E, define aramak için girdiği mağarada oluşan göçük altında kaldı.

Kapıda gözcülük yapan Süha Enes M, durumu polise bildirdi.

Olay yerine, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından göçük altından çıkarılan Yunus E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, Süha Enes M'yi gözaltına aldı.

Define ararken göçük altında kalan kişi öldü

Kayseri, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Başbakanı Abdülmehdi: Her an savaş çıkabilir
Çukur dizisinde Timsal Celil'in vurulma sahnesi sosyal medyada gündem oldu Cinnet getiren koca eşini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu Şili halkının deprem anındaki soğukkanlılığı kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 00:42:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Define ararken göçük altında kalan kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]