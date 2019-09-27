Son Dakika Haberleri: Define ararken jandarmaya yakalandılar
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Define ararken jandarmaya yakalandılar

1 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Define ararken jandarmaya yakalandılar, System.String[]

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, gece saatlerinde devriye attıkları sırada Nilüfer ilçesi Konaklı Mahallesi Karataş Mevkiinde 2 şahsın kazı yaptığını fark etti. Şahısların yanına yaklaşan ekipler S.Y. ve Y.Y. isimli 2 kişinin kaçak kazı yaptığını gördü. 2 şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipler olay yerinde arama yaptı. Aramalarda 10 metre derinliğinde kazılmış çukur, 1 adet jeneretör, 2 adet hilti, 20 m. uzunluğunda havalandırma hortumu ve 1 adet havalandırma motoru ile kazıda kullanılan kazma kürek ve eldiven ele geçirildi.


Kaçak kazı yapan şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:42 Kaynak: İHA
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